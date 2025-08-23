"No me siento seguro", afirma el vendedor violentamente atacado

Tomás Cattáneo regresó a su esquina a vende tortas fritas. Mientras responsabiliza al juez por lo que pueda ocurrirle, los agresores recuperaron la libertad.

Tomás Cattáneo, conocido en Comodoro por su puesto de tortas fritas en el cruce de las avenidas Roca y Lisandro de la Torre, sufrió el miércoles a la tarde una brutal golpiza cuando tres personas intentaron robarle. Los imputados estaban en la calle menos de 24 horas después.

Tomás fue víctima del violento asalto mientras trabajaba en la esquina de Avenida Roca y Lisandro de la Torre. Según relató, dos hombres y una mujer lo abordaron exigiéndole dinero y, al negarse, lo golpearon brutalmente.

“Yo estaba en el piso y me estaban pateando en toda la cabeza, incluso con una piedra de cemento que se desprendió del cordón cuneta. De milagro me rozó en la sien, si no capaz que no estaría acá”, recordó en diálogo con El Comodorense Radio y tal como publicó El Patagónico la misma noche del hecho.

Los agresores le robaron la mercadería, le rompieron el celular y lo dejaron con un fuerte impacto emocional. “Tengo miedo de venir a trabajar acá, no me siento seguro”, confesó el joven, que ahora busca testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

Pese a la gravedad del ataque, Cattaneo cuestionó el accionar judicial: “A mí me da qué pensar que el detenido fui yo porque estuve desde las cuatro de la tarde hasta la una de la mañana contra mi voluntad, para que al otro día un juez los liberara”.

Es que el jueves se confirmó que los tres imputados recuperaron la libertad. Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva para uno de ellos –quien gozaba de un régimen de salidas transitorias por otro delito-, el juez dispuso medidas alternativas, como la prohibición de contacto y acercamiento a la víctima.

“Quiero hacer la aclaración: cualquier cosa que me pase trabajando acá hago responsable al juez de la causa porque fue él quien dictó liberar a los acusados, sabiendo que yo recibí amenazas de parte de ellos”, advirtió Cattaneo.

En mayo pasado, el joven había pedido ayuda a la comunidad para encontrar un alquiler donde vivir con sus mascotas. Tras un gran esfuerzo logró conseguir un hogar. Hoy, en cambio, reclama justicia y mayor seguridad para poder seguir trabajando.