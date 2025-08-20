Atacan y roban a un hombre que sobrevive vendiendo tortas fritas

El hecho ocurrió en Lisandro de la Torre y Roca. El vendedor de tortas fritas fue agredido por dos hombres y una mujer.

Este miércoles por la tarde, alrededor de las 16:35 horas, personal de la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia intervino en un violento robo contra un vendedor ambulante en la esquina de las avenidas Lisandro de la Torre y Roca, en el barrio XXIII.

El hecho fue alertado por transeúntes que denunciaron a la policía que un grupo de personas estaba golpeando y robando al hombre que sobrevive vendiendo comida.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que dos hombres y una mujer habían agredido a la víctima mediante golpes de puño, patadas en la cabeza y el lanzamiento de piedras.

De acuerdo con el relato del damnificado, los agresores primero le exigieron dinero y, ante su negativa, lo atacaron entre los tres. Durante el episodio le sustrajeron tortas fritas que luego fueron halladas en la mochila de la mujer. No lograron robarle dinero en efectivo.

La víctima sufrió un hematoma en el rostro y dolores en la cabeza, por lo que fue trasladada al Hospital Regional para recibir asistencia médica.

En tanto, los tres autores del hecho fueron detenidos de inmediato y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron alojados hasta la audiencia de control de detención. Uno de los aprehendidos, identificado como H.C.A., gozaba del beneficio de salidas transitorias otorgado por la Comisaría Seccional Segunda.