Policías abusan de autoridad y golpean brutalmente a un joven

La Jefatura de la Policía de Santa Cruz repudió el accionar de varios efectivos de la fuerza que en la madrugada del domingo abusaron de autoridad y golpearon brutalmente a un joven en Río Gallegos.

El hecho fue registrado en videos de cámaras de seguridad ubicadas en un complejo de departamentos (no precisándose el lugar), que se viralizaron y generaron una fuerte reacción social.

Todo comenzó cuando dos jóvenes que circulaban a bordo de un automóvil poco después de las seis de la madrugada del domingo 17 de agosto, habrían eludido un control policial y fueron perseguidos por efectivos de la Unidad de Prevención Local, de la División Comisaría Sexta y del personal de la División Moto Patrulla.

Al llegar a un complejo habitacional, el acompañante del auto fue rápidamente reducido, en tanto que el conductor que lucía una campera roja descendió rápidamente y subió por una escalera al primer piso pero no pudo ingresar a uno de los departamentos porque aparentemente no encontraba las llaves entre sus ropas.

Luego, levantó una de sus manos a modo de indicarles a los policías que no se iba a resistir pero igualmente varios uniformados le propinaron fuertes puñetazos y luego, ya en la playa de estacionamiento, lo tiraron al suelo y le dieron varios puntapiés.

No se dieron a conocer los nombres de los dos jóvenes que viajaban en el auto, pero se sabe que los padres del que fue golpeado ya radicaron una denuncia ante estrados judiciales.

En tanto, a consecuencia de este suceso, la propia Jefatura de la Policía de Santa Cruz emitió un comunicado a través del cual repudió el accionar del personal de la institución e hizo saber que inició actuaciones administrativas para identificar a los agentes involucrados y aplicar sanciones.

COMUNICADO OFICIAL

El mismo expresa textualmente: “La Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad en general y a los medios de comunicación en particular que. en relación con los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente en la ciudad capital, en los cuales se observa a efectivos policiales agrediendo físicamente a una persona, esta Institución considera imprescindible expresar su más enérgico repudio ante cualquier accionar que se aparte de los principios que rigen el desempeño de la función policial”.

“Es política de esta Jefatura sostener con firmeza el compromiso institucional con el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, a las garantías constitucionales y al uso racional, proporcional y legal de la fuerza”.

“Por tal motivo, y ante la gravedad de los hechos mencionados, se recepcionó la denuncia judicial pertinente al damnificado y se ha dispuesto de manera inmediata el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, a través de la Dirección General de Asuntos Internos con el fin de identificar a los agentes intervinientes y establecer con precisión sus responsabilidades individuales”.

“Asimismo, se informa que, se aplicarán las sanciones disciplinarias previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan surgir del avance de las investigaciones en curso”.

“La Policía de la Provincia de Santa Cruz reafirma su voluntad de actuar con total transparencia ante situaciones que comprometan el accionar de sus miembros y reitera que no tolerará ningún comportamiento que se aparte del marco legal y ético que debe regir el actuar de todo servidor público”.

“Finalmente, se exhorta a la comunidad a mantener la confianza en las instituciones y se reitera el firme compromiso de esta fuerza con la legalidad, el profesionalismo y el respeto hacia la ciudadanía”.