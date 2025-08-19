Nación formalizó creación de Carboeléctrica Río Turbio S.A.

Lo formalizó a través de la Resolución 1181/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial.

Esta medida se basa en el Decreto 115 del 19 de febrero de 2025, que ordenó la transformación de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos en la mencionada sociedad anónima.

La decisión se enmarca también en el decreto 70/2023, que declaró la emergencia pública en diversas materias y estableció la transformación de sociedades o empresas con participación estatal en Sociedades Anónimas.

Carboeléctrica Río Turbio S.A. tendrá como objeto llevar a cabo, por sí o mediante terceros, la explotación del complejo minero-carbonífero, ferroviario, portuario y energético del mismo nombre.

Las representaciones de los derechos derivados de la titularidad de las acciones por parte del Estado Nacional serán ejercidas por la Secretaría de Energía en un noventa y cinco por ciento (95%) y la Secretaría de Minería en un cinco por ciento (5%), ambas dependientes del Ministerio de Economía.

La Resolución 1181/2025 instruye a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Minería a suscribir el acta constitutiva, designar autoridades e integrar el capital social en nombre del Estado Nacional, así como a realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 115/2025.

Fuentes: NA y Nuevo Dìa