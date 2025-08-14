Cuestionan ampliación del Tribunal Superior de Justicia

"No confundamos a la gente, lo único que quieren es blindarse” expresó la diputada Agostina Mora del bloque Unión por la Patria –PJ en torno al proyecto del oficialismo para ampliar el STJ.

La legisladora manifestó que en la última reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, la mayoría oficialista silenció e impidió el tratamiento de toda iniciativa de Unión por la Patria.

“Mirando hacia abajo no quisieron tratar la provisión de vitaminas para adultos mayores, como tampoco el observatorio de violencia laboral o la ley de detectores de monóxido de carbono en edificios públicos, entre otros temas; pero lo que si aprobaron fue la ampliación del Tribunal Superior de Justicia” que actualmente tiene 5 integrantes como vocales, subrayó.

Sostuvo además que “pretenden llevar su composición (la del TSJ) a 9 vocales, cuestión insólita en el país donde incluso las provincias de Buenos Aires y Córdoba tienen 7 integrantes. Y si fuera por criterio de densidad poblacional que quieren vender, la Provincia de Buenos Aires debería tener más de 250 vocales” ejemplificó.

“Hay muchos diputados oficialistas que parece que vinieron en un plato volador porque se olvidan que han sido funcionarios y dirigentes de los famosos 30 años que nos tiran por la cabeza. Ahora quieren una justicia que los blinde, que los cuide. Se nota que están urgidos para realizar este tipo de medidas, y no en concretar sus promesas de campaña en donde la población iba a vivir mejor”, puntualizó.

“Ejercen su mayoría y toman decisiones políticas para una modificación que lo único que deja a las claras es que esa ampliación del TSJ es sólo para pasar a una justicia vidalista”, ironizó.

Fuente: Prensa bloque UxP- PJ