El Partido Obrero oficializó candidaturas a diputados

Luego de un debate con militantes de toda la provincia de Santa Cruz, el Partido Obrero eligió a sus candidatos para las elecciones de medio término de octubre de este año.

Gabriela Ance en primer término y Nicolás Gutiérrez como primer suplente, integrarán la lista de la plataforma electoral del Frente de Izquierda Unidad

Ance, empleada estatal y Gutiérrez, docente, han tenido una significativa intervención en la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores de la administración central y la docencia, denunciando la pasividad y hasta la complicidad del gobernador Vidal con el gobierno de Milei.

“Esperamos posicionar una alternativa de lucha para la clase trabajadora en estos momentos de agudos ataques sobre el salario principalmente, pero también del desmantelamiento de sectores vitales para las condiciones de vida la población en general como en salud, educación e infraestructura general” expresó Ance.

Por su parte Gutiérrez declaró que “queremos desnudar la continuidad del gobierno de Claudio Vidal con el kirchnerismo. Con ataques centrados en la docencia, pautas salariales insuficientes, el gobierno de SER aplica las mismas políticas de Alicia Kirchner”.

La presentación de la lista completa de candidatos a diputados

nacionales por el Frente de Izquierda Unidad, se dará a conocer en los próximos días en una conferencia de prensa.

Fuente: Partido Obrero