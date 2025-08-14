Grave denuncia penal contra empresarios de Esquel por millonaria estafa

Cuatro empresarios de Esquel y Buenos Aires son objeto de una denuncia penal por una presunta estafa de alrededor de 600 millones de pesos.

La presentación, realizada por el productor ganadero Marcelo Winter, acusa a los empresarios de libramiento de cheques sin fondos, insolvencia fraudulenta y asociación ilícita, según informaciones del medio local Canal 4 Esquel.

La presunta maniobra detrás de la estafa

De acuerdo con la denuncia, los acusados Martín Leonel Madrid, Aldo Octavio Arteaga, Rafael Víctor Nataine y Facundo Nahuel Serra se habrían asociado a través de empresas como DICASUR y TRECAR para operar el Frigorífico de Trevelin. La estrategia consistió en simular una solvencia económica a través de la reputación de las empresas y actos públicos, ganándose la confianza de los ganaderos de la zona.

Sin embargo, cuando la comercialización de carne estaba en auge, las empresas comenzaron a tener problemas financieros. La denuncia señala que, ante los reclamos por falta de pago, los empresarios habrían incurrido en una insolvencia fraudulenta al ceder bienes —como camiones de alto valor— a personas de su entorno cercano, justo antes de la cesación de pagos.

Cheques sin fondos y deudas millonarias

El mecanismo de estafa se habría consumado con la emisión de cheques sin fondos de una nueva firma, ByW S.R.L., adquirida por dos de los denunciados. Rafael Nataine, quien había sido apoderado de esta cuenta, habría alertado a Winter de que los cheques no tendrían fondos, justo antes de cesar la actividad del Frigorífico de Trevelin y dejar de pagar a los productores.

Según la denuncia, el perjuicio económico a Marcelo Winter ascendería a cerca de $600 millones, aunque el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel sugiere que la deuda total de la empresa podría superar los 2 mil millones de pesos, afectando a múltiples ganaderos de la región. El caso ahora está en manos de la justicia para investigar la situación y determinar si existió una maniobra en connivencia para defraudar.