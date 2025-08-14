Banda armada sorprende a mujer cuando salía de su vivienda

Los delincuentes actuaron a plena luz del día. Fueron detenidos cuando querían huir con su botín.

En la mañana de este jueves, alrededor de las 11 horas, personal policial de la Comisaría Seccional Séptima, junto a efectivos de la Comisaría Sexta y del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), detuvo a cuatro hombres acusados de intentar cometer un robo en una vivienda ubicada en calle Los Naranjos.

El hecho fue alertado por el Centro de Monitoreo, que informó la presencia de cuatro individuos merodeando la casa con presuntas intenciones delictivas. Según fuentes policiales, los sujetos aprovecharon el momento en que la propietaria salía de la vivienda para sorprenderla e ingresar por la fuerza.

Uno de ellos, identificado como D.F. (33), portaba un arma de fuego tipo escopeta con la que intimidó a los ocupantes, mientras otro golpeó a un hombre presente en el lugar. Los demás comenzaron a juntar diversos objetos, entre ellos shampoo, cajas con aros, cables, prendas de vestir y billeteras.

El rápido arribo de la policía permitió la aprehensión de los cuatro sospechosos —D.F. (33), G.J. (50), H.D. (40) y H.C.A.—, así como el secuestro de un pistolón calibre 16 con dos cartuchos, además de otras dos municiones encontradas dentro de la vivienda.

Asimismo, se determinó que los detenidos se movilizaban en un automóvil Nissan March color rojo, que quedó secuestrado por orden de la fiscal de turno, Cinthia Iglesias, junto con el arma de fuego y las municiones.