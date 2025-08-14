Ingresó a robar al cementerio de Km. 9 y terminó preso

Un hombre de 26 años fue sorprendido por la Policía dentro de las oficinas administrativas del predio, donde trataba de sustraer un matafuego.

En la mañana de este jueves, personal de la Comisaría de Distrito Km. 8 detuvo a un hombre que fue sorprendido dentro de las oficinas administrativas del cementerio de Km. 9, mientras intentaba cometer un robo.

El hecho se registró alrededor de las 7:30, cuando el Centro de Monitoreo alertó sobre la presencia de un individuo en el interior del edificio. Al llegar al lugar, los efectivos policiales fueron recibidos por el sereno, quien informó que el sujeto se encontraba dentro de las instalaciones.

Al ingresar, los uniformados hallaron al hombre —identificado como C.J.A., de 26 años— intentando sustraer un matafuego. Al verse descubierto, arrojó el elemento al suelo, pero fue inmediatamente reducido y trasladado a la dependencia policial.

Según se constató, el detenido provocó daños en la puerta principal para acceder a las oficinas. La Fiscalía dispuso las actuaciones correspondientes.