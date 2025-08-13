Tenía pedido de captura y lo encontraron en el barrio San Martín

Efectivos de la Seccional Séptima controlaron su identidad y comprobaron que pesaba sobre él una orden judicial de detención.

Ayer, sobre las 21:26 horas, efectivos de la Seccional Séptima realizaban un patrullaje preventivo en el barrio San Martín, cuando en un momento observaron que un hombre sobre pasaje Misiones, al notar la presencia de los uniformados cambio de sentido de circulación, evadiendo a la policía.

Al demorarlo e identificarlo como G.R. M de 36 años comprobaron que pesaba sobre él una orden judicial de detención, por lo que lo trasladaron a la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.