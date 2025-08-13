El Patagonico
Lo retuvieron los vecinos hasta que llegó la policía

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el barrio Moure, cuando una pareja regresó a su casa y encontró a un joven de 21 años robando en el interior.

Este miércoles, alrededor de las 6:15 horas, personal de la Comisaría Seccional Quinta intervino en un hecho de tentativa de robo ocurrido sobre la calle Cabo Valdéz, en el barrio Moure.

Una pareja regresaba a su domicilio cuando sorprendió a un hombre dentro de la vivienda, quien intentaba sustraer diversos elementos. Al verse descubierto, el intruso arrojó lo que llevaba y emprendió la fuga.

El propietario de la casa inició una persecución que culminó en la intersección de las calles Jaime de Nevares y Marinero López, donde logró retener al sospechoso hasta la llegada de los efectivos policiales.

El joven, identificado como A.T., de 21 años, fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

