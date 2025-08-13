Barrio Newbery: secuestran pistolas, municiones y hasta chalecos antibalas

La Policía realizó ocho operativos luego de los tiroteos del pasado jueves. Se incautaron dos armas de fuego, municiones de distintos calibres y otros elementos.

Personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) de esta ciudad llevó adelante este miércoles ocho diligencias de allanamiento y registro domiciliario en el marco de una causa por reiterados hechos de abuso de armas, ocurridos el pasado jueves 7 de agosto en distintos horarios en la zona alta del barrio Jorge Newbery.

Luego de entrevistas y el análisis de registros fílmicos, los investigadores pudieron identificar a las personas presuntamente involucradas en los disparos. Con la autorización de la jueza penal de turno, Lilian Cecilia Bórquez, se intervinieron seis viviendas en el barrio Jorge Newbery, otra en calle Cerro Colorado y una más en calle Sarmiento.

Como resultado, se secuestraron dos pistolas —una calibre .380 y otra calibre .22—, municiones de distintos calibres, dos chalecos antibalas, teléfonos celulares y dispositivos DVR, entre otros elementos de interés para la investigación.

En los procedimientos participaron personal de la DPI, a cargo del subcomisario Gustavo J. Orellano; el Grupo Especial de Operaciones Policiales, bajo la dirección del subcomisario Armando Viveros, y la división de Canes de Comodoro Rivadavia.