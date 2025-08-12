Taxistas reclaman mayor seguridad nocturna

Leonardo Farías, referente del sector, advirtió sobre reiterados robos y agresiones durante la madrugada. Piden más controles policiales, la reubicación de la parada y un sistema móvil de seguridad.

El referente de los taxistas, Leonardo Farías, denunció una creciente ola de hechos violentos y robos durante la madrugada, vinculados a viajes sospechosos. El último episodio se registró alrededor de las 5 de la mañana de este lunes, cuando un chofer se negó a trasladar a un grupo de personas que pretendía cargar cubiertas en el vehículo.

“Ellos querían cargar cubiertas, nuestro compañero se negó y fue golpeado y asaltado. Mientras esperábamos la llegada de la policía, estos delincuentes nos agredieron y se desató una gresca”, relató Farías.

El dirigente indicó que existen numerosos videos que muestran robos cometidos por los mismos individuos, “super conocidos por la policía”, pero que, pese a ello, no se realizan controles ni identificaciones previas.

“Pedimos que los policías actúen junto a los pasajeros y no solo cuando estamos solos; que haya controles móviles en las esquinas y mayor presencia porque es siempre la misma gente”, reclamó.

Farías recordó que el sector ya atravesó situaciones graves, como un chofer apuñalado y un vehículo baleado. Ante este panorama, solicitan que la parada de taxis sea trasladada frente al casino —actualmente ocupada por autos particulares en horario nocturno— y que se implemente un retén móvil que permita una respuesta rápida ante incidentes.

“Queremos que el retén sea móvil, no fijo, para poder actuar con mayor rapidez y seguridad”, concluyó el referente.