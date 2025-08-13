Quedó incriminada por el testimonio en cámara Gesell de su hija. Podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión por colaborar con el imputado.

Violador del kayak: fue presa la mamá de una de las víctimas

Una audiencia judicial realizada en los tribunales de Puerto Madryn por la causa contra un hombre que presuntamente invitaba a mujeres a pasear en kayak y abusaba sexualmente de ellas, concluyó con la detención de la madre de una de las víctimas, una adolescente que dio testimonio mediante el sistema de cámara Gesell. Si se comprueba la colaboración de la mujer en el hecho, podría ser condenada hasta a 15 años de prisión efectiva.

El acusado, identificado en la causa solo con las iniciales D.R. debido a que hay menores de edad involucradas, fue detenido la semana pasada en Puerto Madryn luego de que se denunciaron e investigaron al menos dos casos de abuso sexual -aunque se cree que pueden haber sido muchos más- contra mujeres a las que engañaba invitándolas a pasear en kayak tras tomar contacto con ellas mediante perfiles falsos en redes sociales.

Según lo que informó el Ministerio Público Fiscal, el acusado tenía un aceitado procedimiento que empleaba para llevar adelante sus planes. Primero contactaba a mujeres jóvenes a través de cuentas falsas en las que utilizaba imágenes de mujeres en su perfil. De este modo conseguía que aquellas que había elegido como “blanco” se confiaran y aceptaran su invitación.

Luego pasaba a buscar a sus víctimas en horario nocturno y, con el argumento del paseo en kayak bajo la luz de la luna, las llevaba a playas alejadas y allí abusaba sexualmente de ellas.

Este martes dio testimonio una menor de edad que presuntamente fue víctima del falso instructor de kayak tras haber sido llevada mediante engaños hasta la playa Paraná, una playa alejada unos diez kilómetros al sur de Puerto Madryn.

Según se estableció en la audiencia judicial, D.R. ofreció un paseo nocturno gratuito en kayak de la manera en que solía hacerlo, y a la playa fue la adolescente junto a su madre, que permaneció en el lugar mientras se producía el abuso.

La denuncia fue radicada por un familiar de la víctima, y para determinar la detención de la mujer fue clave la declaración en cámara Gesell de la menor, que se realizó este martes.

Acusada como “cooperadora” del delito, la madre de la menor fue detenida a pedido de la fiscal de la Agencia Especializada en Violencia de Género y Delitos Sexuales, Anya Puchetta.

El juez Daniel Yangüela dispuso su prisión preventiva mientras avanza la causa judicial. La mujer fue imputada por el artículo 133 del Código Penal, que establece que los familiares o convivientes que cooperen en delitos contra la integridad sexual recibirán la misma pena que los autores del hecho, prevista en 6 a 15 años de prisión por la ley argentina.

Mientras tanto, la Fiscalía investiga si existen otras posibles víctimas vinculadas a un mismo modus operandi.

Al detenido se le imputan un hecho de abuso sexual con acceso carnal y otro de abuso sexual simple, por los cuales lo denunciaron, pero para los fiscales es posible que no hayan sido los únicos.