El sospechoso, conocido como “Pitranca” C., fue arrestado tras protagonizar un episodio violento que incluyó una persecución vehicular, un choque intencional y la presunta exhibición de un arma de fuego.

Persiguen y amenazan a Ricardo Sastre cuando salía de una de sus empresas

Personal policial de Puerto Madryn detuvo a un individuo identificado por el alias “Pitranca” C. en el marco de una investigación por presuntas amenazas agravadas y daños materiales contra Ricardo Sastre, quien fuera intendente de esa ciudad entre 2011 y 2019, y luego vicegobernador de Mariano Arcioni hasta 2023. También fue candidato al mismo cargo ese año, pero ya secundando a Juan Pablo Luque.

El hecho se registró durante la tarde del sábado, cuando el sospechoso se presentó en una empresa vinculada al exfuncionario provincial. Según fuentes de la investigación, tras un intercambio inicial se desencadenó una situación de violencia en la vía pública.

De acuerdo con la denuncia, el agresor inició una persecución vehicular cuando Sastre se retiraba del lugar, la cual culminó con un impacto intencional contra el automóvil del dirigente.

Testigos presenciales señalaron que, tras la colisión, el ahora detenido habría exhibido un arma de fuego con el objetivo de amedrentar a la víctima. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona, lo que constituye una prueba clave para la causa.

Ante la gravedad del episodio, intervino de inmediato el Ministerio Público Fiscal que dispuso las primeras medidas para resguardar a los involucrados y avanzar con la investigación.

El fiscal Jorge Bugueño solicitó la detención del imputado, medida que fue autorizada por la jueza María Alejandra Hernández. El procedimiento se concretó durante la noche del sábado en un local comercial ubicado en el barrio oeste.

El detenido permanece alojado en una dependencia policial y será trasladado en las próximas horas a los tribunales locales, donde se realizará la audiencia de control de detención y la formalización de la causa.