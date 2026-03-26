Las hermanas Juana y Sofía Vega, de Epuyén, integrarán la dupla femenina, mientras que en varones lo harán Lautaro Apiwan de Trelew y Benjamín Barroso, de Puerto Madryn.

Tenis de mesa: Chubut tiene equipo para los Juegos de la Integración Patagónica

Este miércoles por la tarde, se llevó a cabo en instalaciones de la Escuela Nº 730 de Trelew, un torneo selectivo de tenis de mesa, el cual fue clasificatorio para la cuarta edición de Juegos de la Integración Patagónica, que se desarrollarán del 20 al 24 de abril, en el caso de esta disciplina, en Río Grande, Tierra del Fuego.

El evento, organizado por Chubut Deportes y coordinado por los integrantes del Club de Tenis de Mesa de Trelew, contó con la participación de 20 jugadores y jugadoras menores de 17 años, provenientes de distintos puntos de la provincia, que disputaron el certamen buscando lograr la clasificación para representar a Chubut en la contienda patagónica.

Tras cuatro horas de juego y una gran cantidad de enfrentamientos, finalmente el equipo que representará a Chubut estará compuesto cuatro deportistas (dos por rama), quienes fueron los finalistas del certamen.

Las hermanas Juana y Sofía Vega, de Epuyén, integrarán la dupla femenina, mientras que en varones lo harán Lautaro Apiwan de Trelew y Benjamín Barroso, de Puerto Madryn.