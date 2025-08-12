Agresión en un boliche: joven sufrió grave herida en el rostro

Un joven de 20 años fue golpeado por un hombre de unos 30 en un local bailable de Ameghino y Alvear. La pelea se originó tras un episodio de acoso hacia una joven.

Un violento episodio tuvo lugar en la madrugada del domingo en un boliche ubicado sobre calle Ameghino, casi Alvear. Allí, un joven de 20 años resultó gravemente herido tras recibir una brutal golpiza por parte de un hombre de aproximadamente 30 años, identificado por sus iniciales A.V.

Según testigos, el incidente comenzó cuando el agresor dirigió insultos y comentarios obscenos a una joven que lo rechazó. Ante la intervención del novio de la chica, el hombre reaccionó de manera violenta y comenzó a golpearlo en el rostro, provocándole una profunda herida que le partió el labio superior.

El personal de seguridad intervino rápidamente, resguardó a la víctima y expulsó del lugar al agresor. Minutos después, el joven fue trasladado a la Clínica del Valle, donde recibió atención médica y puntos de sutura.

La familia de la víctima denunció el hecho y advirtió que no se trataba de la primera vez que el atacante protagonizaba episodios de violencia contra personas más jóvenes. “Este señor tiene denuncias previas y nadie hace nada. No se cansa de golpear pibitos. Todos vieron lo que pasó”, expresó la cuñada del joven en diálogo con El Comodorense.

Hasta el momento, el agresor no fue detenido y mientras tanto la víctima continúa recuperándose de la lesión sufrida.