Menor de 13 años choca un auto y sus acompañantes huyen

Un insólito accidente ocurrió esta madrugada en Rada Tilly, donde un menor de 13 años volcó un vehículo en la calle Abdón Peralta al 1200.

El hecho, registrado a las 4:50 de la mañana, movilizó a personal de la Comisaría de Distrito y a servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, la policía encontró un Chevrolet Onix Joy de color gris oscuro volcado. Solo estaba presente el conductor, un niño de 13 años, quien relató que otros dos menores que lo acompañaban habían abandonado la escena.

Un médico de EMEC, el Dr. Adrian Lucero, examinó al menor y confirmó que no presentaba lesiones. Por su parte, un inspector del GUM labró el acta de infracción N°058736. El vehículo fue remolcado y trasladado al Corralón Municipal.

La madre del menor se hizo presente en el lugar poco después. Las autoridades investigan las circunstancias exactas del vuelco, así como la presencia de los otros dos menores que se fugaron de la escena.