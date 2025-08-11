El incidente ocurrió este lunes al mediodía en el cruce de las calles San Martín y España. El vehículo, un Chevrolet Cruze, impactó contra la estructura sin que hubiera personas heridas.

No puso el freno de mano y su auto chocó contra un semáforo

Según informaron fuentes policiales, una mujer estacionó su Chevrolet Cruze y descendió del vehículo para realizar trámites alrededor de las 12:30 de este lunes.

Minutos después, al regresar, se encontró con una escena inesperada: el auto se había desplazado por sí solo y terminó impactando contra un semáforo.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Sin embargo, el hecho provocó daños materiales tanto en el vehículo como en la estructura vial.

Personal de tránsito y efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en la zona.