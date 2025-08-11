No puso el freno de mano y su auto chocó contra un semáforo

Según informaron fuentes policiales, una mujer estacionó su Chevrolet Cruze y descendió del vehículo para realizar trámites alrededor de las 12:30 de este lunes.
Minutos después, al regresar, se encontró con una escena inesperada: el auto se había desplazado por sí solo y terminó impactando contra un semáforo.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Sin embargo, el hecho provocó daños materiales tanto en el vehículo como en la estructura vial.
Personal de tránsito y efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en la zona.