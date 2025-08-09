El accidente ocurrió esta mañana en Km 8. La mujer no sufrió lesiones, pero su vehículo fue secuestrado por falta de seguro y retención de licencia.

Conductora se queda dormida, choca contra un poste y se niega al test de alcoholemia

En la mañana de este sábado, alrededor de las 7:20 horas, personal policial de la Comisaría de Distrito Km 8 intervino en un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de las calles Nahuel Huapi y Margarita Reales.

Según el informe oficial, un vehículo Ford Ka blanco, conducido por una mujer, circulaba por avenida Nahuel Huapi cuando, aparentemente, la conductora se quedó dormida y perdió el control, impactando contra un poste de luz. El soporte quedó inclinado, sostenido por el techo de una vivienda.

Al lugar arribó una ambulancia del 107, a cargo de la doctora Gabriela Flukinger, quien constató que la mujer no presentaba lesiones y no requería traslado al hospital.

Personal de Tránsito intentó realizarle el test de alcoholemia, pero la conductora se negó, lo que se presume como resultado positivo. Además, no contaba con el seguro obligatorio del vehículo. Por este motivo, se le secuestró el rodado, que fue trasladado al corralón municipal, y también se le retuvo la licencia de conducir.