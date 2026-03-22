Borracho provocó un choque en la Yrigoyen

Manejaba con 1,70 gramos de alcohol en sangre. Al cruzar la colectora de Polonia fue impactado por un auto cuyo conductor tuvo que ser hospitalizado.

Un siniestro vial con una persona lesionada se registró durante la madrugada de este domingo en la esquina de Yrigoyen y Polonia, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

El choque se produjo alrededor de las 3:50. A esa hora, policial policial de la Seccional Tercera intervino tras un aviso del Centro de Monitoreo que alertaba sobre una colisión entre dos vehículos.

Según el informe policial, un automóvil que circulaba en sentido norte a sur por Yrigoyen impactó contra una camioneta que transitaba por la colectora en sentido sur a norte y que cruzó en dirección hacia la avenida Polonia

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil sufrió lesiones en la pierna derecha, a la altura de la rodilla, por lo que debió ser asistido por personal médico y trasladado al Hospital Regional.

En el lugar también intervino personal municipal de Tránsito, que realizó el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, el cual arrojó resultado positivo con 1,70 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente.

Ambos vehículos fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial.