Volcó un camión y otro quedó en posición tijera

El confuso accidente vial se registró alrededor de las 23:30 del miércoles en la Ruta Nacional Nº 3, a unos 80 kilómetros norte del paraje Güer Aike.

De acuerdo a lo que desprende del informe preliminar suministrado por la Policía de Santa Cruz, un camión remolcaba a otro y repentinamente se cruzó un animal silvestre (probablemente un guanaco).

Esto habría motivado que el chofer de la unidad que iba adelante realizara una maniobra evasiva hacia la banquina, lo que causó que uno de los pesados vehículos volcara y el otro quedara en posición tijera.

Este último, según se observa en los registros fotográficos es de tipo “mosquito” y transportaba varios automóviles, pero no se pudo precisar si el que volcó tiene las mismas características.

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En el hecho tomó intervención personal de la Policía Caminera de Güer Aike que, al arribar al lugar, constató la presencia de dos camiones sobre la banquina: uno de ellos se encontraba en posición de tijera, mientras que el restante yacía volcado sobre su lateral.

En el sector se observaba la presencia de varias personas asistiendo a uno de los conductores, quien se hallaba tendido sobre el suelo.

De acuerdo a los primeros datos recabados , se indica el en informe, “el accidente se habría producido cuando, mientras uno de los vehículos era remolcado, un animal silvestre se cruzó sobre la calzada, lo que provocó una maniobra que derivó en la pérdida de control y posterior despiste de ambas unidades”.

El conductor del camión volcado fue asistido en el lugar por personal médico y trasladado al Hospital Regional, donde fue examinado, determinándose que presentaba traumatismos producto del vuelco, sin lesiones de gravedad, quedando en observación preventiva.

En tanto, el restante conductor permaneció en el sitio, resguardando la carga transportada y coordinando las tareas para la remoción de los rodados.

Asimismo, se constató que la documentación de ambos vehículos se encontraba en regla.

Se registraron daños materiales tanto en los rodados como en parte de la carga transportada.