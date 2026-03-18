Choque y vuelco en un transitado cruce

El siniestro ocurrió en 10 de Noviembre y Francisco Behr. Uno de los vehículos terminó volcado tras la colisión.

Un accidente de tránsito tuvo lugar en las últimas horas en la intersección de las calles 10 de Noviembre y Francisco Behr, en las inmediaciones del Tabernáculo de la Fe. Por causas que se intentan establecer, un Citroën C3 y un Volkswagen colisionaron en ese sector.

A raíz del fuerte impacto, uno de los rodados perdió la estabilidad y terminó volcado sobre la calzada, generando preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Pese a la magnitud del siniestro y los daños materiales registrados, no se reportaron personas heridas. En el lugar intervino personal correspondiente para asistir a los conductores y ordenar el tránsito mientras se realizaban las actuaciones de rigor.