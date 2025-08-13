Fue en la noche del martes en Avenida Quintana. El joven, de 17 años, conducía un Chevrolet Tracker cuando perdió el control e impactó contra el muro del predio.

Un menor de edad chocó contra el paredón del club Tiro Federal

Un adolescente de 17 años protagonizó en la noche del martes un accidente vehicular en inmediaciones del Club Deportivo Tiro Federal, ubicado sobre Avenida Quintana, en Kilómetro 3.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:40, cuando el joven, al mando de un Chevrolet Tracker, perdió el control del rodado y terminó impactando contra el paredón de la institución deportiva. Personal de la Comisaría Distrito General Mosconi arribó al lugar y constató que el conductor era menor de edad.

Agentes de Tránsito Municipal le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l). En el sitio también trabajó personal de Criminalística, que efectuó las diligencias de rigor. La madre del adolescente se presentó en el lugar y exhibió la cédula automotor del vehículo, mientras que Tránsito Municipal labró el acta de infracción N.º 7130.

El representante del Club Tiro Federal informó que presentará una denuncia penal por los daños ocasionados en la estructura.