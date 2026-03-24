Denuncian un plan para vender inmuebles militares y saldar deudas del IOSFA

Un documento oficial propone retirar propiedades y modificar la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos. Desde el ámbito militar advierten que se busca financiar pasivos mediante la venta de patrimonio.

El gobierno de Javier Milei puso bajo revisión 44 inmuebles distribuidos en distintos puntos del país que estaban bajo la órbita del IOSFA y que podrían quedar cerca de ser vendidos. La iniciativa surge de un documento oficial al que accedió LPO, fechado el 19 de marzo.

El texto, elaborado por la Subgerencia de Servicios Generales del organismo, plantea una serie de medidas que incluyen la anulación de transferencias en curso, el retiro de propiedades del balance contable y la redefinición de la titularidad de activos como hoteles, delegaciones y centros recreativos.

La propuesta se inscribe en la aplicación del DNU 88/2026 y prevé, además, la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En ese marco, se impulsa excluir los inmuebles del patrimonio neto del instituto y archivar actuaciones administrativas vinculadas a los procesos de transferencia.

Entre los bienes alcanzados figuran hoteles, delegaciones, farmacias, centros recreativos y sedes administrativas ubicadas en zonas estratégicas como la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y la Patagonia. En el caso de Mar del Plata, se mencionan hoteles emblemáticos, cocheras y dependencias operativas que forman parte de la estructura histórica del organismo.

Uno de los ejes centrales del documento es revertir la situación jurídica de propiedades que estaban en proceso de traspaso al IOSFA. En esos casos, se propone que la AABE recupere la jurisdicción, con intervención del Ministerio de Defensa, manteniendo el uso por parte de la obra social bajo un nuevo encuadre legal.

Con información de La Política Online