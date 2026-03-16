Demoran a conductor ebrio tras presunto choque en Km 5

El test de alcoholemia arrojó 1,79 g/l de alcohol en sangre y el vehículo fue secuestrado por falta de documentación.

Un operativo policial realizado durante la madrugada de este lunes en el sector de Kilómetro 5 culminó con la demora de un conductor que circulaba en aparente estado de ebriedad. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de General Mosconi, quienes actuaron tras recibir un alerta proveniente de la zona norte de la ciudad.

Según informaron fuentes oficiales, el aviso indicaba que una camioneta había protagonizado un choque frente al predio deportivo del club USMA, en inmediaciones de Kilómetro 5. A partir de esa comunicación, el personal policial inició un rastrillaje que permitió localizar el rodado en la avenida José Ingenieros y calle Alfonsina Storni.

Se trataba de una camioneta Ford Ranger blanca, cuyo conductor —identificado como D.M.V., de 42 años— presentaba signos evidentes de haber ingerido alcohol. Ante esta situación, se solicitó la intervención de la División de Tránsito municipal para realizar las actuaciones correspondientes.

La prueba de alcoholemia practicada en el lugar arrojó un resultado de 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el máximo permitido por la normativa vigente. Además, se constató que el automovilista no contaba con la documentación obligatoria para circular.

Como consecuencia de las infracciones detectadas, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo del vehículo y la confección de las actas correspondientes.