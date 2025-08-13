Cuál es el durísimo problema de salud que padece Luis Machín

Luis Machín, uno de los actores más prestigiosos y versátiles de la Argentina, sorprendió en una íntima entrevista con Héctor Maugeri para el ciclo +CARAS al revelar que convive desde hace años con un serio problema de salud. En esta entrevista, se animó a confesar que padece tinnitus, también conocido como acúfenos, una condición que provoca la percepción constante de sonidos sin que exista una fuente externa. Ante esto, contó cómo hace para convivir con ella y qué tanto lo afecta

El artista recordó que los primeros síntomas aparecieron mientras protagonizaba la obra I.D.I.O.T.A. junto a María José Gabin. “En esa época tenía acúfenos, los sigo teniendo y fui aprendiendo a convivir con eso. Son sonidos muy fuertes en la cabeza. Es espantoso, no podés dormir. Después el cerebro lo va aceptando”, contó.

Luis Machín explicó que la afección incluso le provocó un episodio de desconexión total en medio de una función: “Hubo un momento en el que yo estaba muy tomado, diciendo nuestros textos, y de repente no vi más nada, no supe más nada, me fui a negro. Cuando volví a blanco estaba en otra parte de la obra. Seguimos, terminó la función, fui al camarín y me desplomé”.

Su compañera de elenco, al ser consultada, le dijo que en escena no se había notado nada extraño: “Fueron como dos minutos, que pueden ser eternos, en donde yo no sabía qué decía ni qué hacía, pero hacía y decía todo lo que tenía que hacer”.

En la charla, Maugeri comentó que el tinnitus es un padecimiento común entre músicos por la exposición a altos volúmenes, y que más del 50% de ellos lo sufre. Uno de los casos más conocidos es el de Luis Miguel. “Realmente soportarlo te invalida. Eso después se acomoda, pero también es la voluntad de sortearlo”, dijo. Por su parte, Luis Machín coincidió y agregó: “Totalmente, podría haber dicho no sigo con la actuación”.

Pese a esta condición, Luis Machín no dejó que el problema lo alejara de su gran pasión. Su compromiso con el arte sigue intacto, y actualmente protagoniza junto a Gabriela Toscano la obra Relatividad, en la que interpreta nada menos que a Albert Einstein en el Teatro Picadero.