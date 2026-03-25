Camila Galante decidió aclarar qué había pasado con el futbolista y la cantante que se encuentra en el ojo de la tormenta.

Qué dijo la mujer de Leandro Paredes sobre los chats de Emilia Mernes

El escándalo de Emilia Mernes con las mujeres de los futbolistas de la Selección Argentina no tiene fin. De hecho, en las últimas horas, sumó un nuevo capítulo: los chats de la cantante con Leandro Paredes.

Tras aparecer el nombre del jugador vinculado a la joven cantante, quien rompió el silencio y aclaró la situación fue Camila Galante, su mujer y madre de sus hijos.

La influencer decidió hablar y lo hizo con la periodista Paula Varela quien compartió en un tuit las declaraciones de la joven que confirmó que Mernes sí le escribió a un jugador de la Scaloneta.

“Hola Pau. No es verdad. Yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió”, aclaró Camila dejando en claro que no fue su pareja quien recibió los chats de Mernes, pero sí confirma que se trata de otro jugador de la Selección aunque prefirió no dar nombres.

“Ni idea por qué siempre lo involucran a él”, se preguntó la influencer que no es la primera vez que aclara su vínculo con Paredes.