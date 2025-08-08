Península Valdés: turistas admiraban guanacos y ocurrió un accidente

Sucedió en Península Valdés, cuando los visitantes contemplaban la escena desde una combi que se detuvo especialmente en la banquina.

Un episodio que comenzó como una típica excursión para avistar fauna silvestre en Península Valdés terminó en un muy mal momento este jueves por la mañana en la ruta provincial N° 2, cuando dos turistas resultaron heridos tras un insólito accidente de tránsito a 30 kilómetros de Puerto Pirámides.

El siniestro ocurrió exactamente a las 9.15 de la mañana mientras un grupo de visitantes había detenido su vehículo en la banquina para contemplar guanacos que se encontraban sobre la calzada.

Pero súbitamente el plácido momento de contemplación silenciosa de la naturaleza se vio interrumpido por un fuerte estruendo. Un conductor al volante de un Fiat Cronos impactó de lleno contra uno de los guanacos que habían llamado la atención del grupo.

El choque provocó que el animal saliera despedido directamente hacia la banquina, justo donde estaba detenida la Toyota Hiace que transportaba a los visitantes hacia la villa de la reserva natural protegida, famosa por sus excursiones de avistaje de ballenas y la presencia de animales silvestres.

En su vuelo, el pobre animal pegó contra las ventanillas laterales de la combi. La violencia del impacto provocó el estallido inmediato de las ventanas, afectando directamente a los pasajeros que ocupaban los asientos laterales, quienes sufrieron lesiones en los ojos por los fragmentos de vidrio que salieron despedidos.

El vehículo turístico, que llevaba 11 pasajeros a bordo, se encontraba estacionado a la altura del istmo Ameghino cuando se desató la secuencia que interrumpió el momento de contemplación desde el interior del vehículo afectado.

Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de asistencia que incluyó personal médico, policial y de Fauna provincial. Además, una ambulancia se movilizó hasta el lugar del accidente para dar atención inmediata a los afectados.

Uno de los heridos debió ser trasladado al hospital de Puerto Madryn para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Personal de Fauna, en tanto, se encargó de retirar del camino el animal, que por supuesto había fallecido en el acto, y procedió a labrar el acta correspondiente por el episodio.

Por otra parte, agentes de Criminalística debieron intervenir en el lugar después de que uno de los damnificados por el accidente decidiera radicar una denuncia de carácter penal.

Las autoridades policiales continúan recabando testimonios y evidencias para determinar las causas exactas que llevaron al conductor del Fiat Cronos a colisionar contra el animal en esa zona de alta circulación turística, donde la presencia de fauna en los caminos no sólo es sabida, sino que justamente es uno de los atractivos que convoca a los visitantes.