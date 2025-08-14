Avances en castraciones y lucha contra el maltrato animal

El Municipio, la Fiscalía, la Policía y organizaciones proteccionistas acordaron acciones conjuntas para avanzar en castraciones, rescates y adopciones, además de recibir un vehículo para investigaciones vinculadas a delitos contra animales.

Este jueves, en el Centro de Salud Animal y Adopción Municipal, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, encabezó un encuentro con el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFEAyDA), Juan Carlos Caperochipi; el jefe de la Unidad Regional de la Policía del Chubut, comisario mayor Lucas Cocha; integrantes de la Red de Políticas Públicas y personal de la Sección Canes.

Durante la reunión, se presentaron avances en políticas para aumentar las castraciones, habilitar un espacio para realizar autopsias a animales víctimas de maltrato y mejorar la infraestructura destinada a hogares transitorios y adopciones. Además, el fiscal Caperochipi entregó un vehículo que será utilizado en investigaciones de casos de maltrato animal.

Sin título-1

Gómez destacó que el encuentro responde a los lineamientos del intendente de abrir el centro a la comunidad y garantizar el bienestar de los animales. “Queremos dar respuesta a la problemática de las castraciones con distintas medidas en los barrios y con el compromiso del personal municipal”, señaló.

Por su parte, Caperochipi calificó la jornada como “una situación inédita de colaboración” entre Municipio, Fiscalía, Policía y organizaciones proteccionistas. “Estamos coordinando acciones para que la problemática animal comience a resolverse en una ciudad muy compleja como es Comodoro Rivadavia”, remarcó.