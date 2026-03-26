Preocupación de concejales por el cierre del casino de Esquel

El bloque PJ Arriba Chubut del Concejo Deliberante de Trevelin manifestó su apoyo a los trabajadores que en las últimas horas se vieron afectados por el repentino cierre de la empresa Trewelyn S.A.

Desde el bloque PJ Arriba Chubut consideraron que las políticas implementadas por el Gobierno nacional profundizan el escenario que atraviesan los trabajadores de Trewelyn S.A. Mencionaron entre esas políticas la reforma laboral.

Indicaron además que entre los trabajadores del Casino de Esquel se encuentran vecinos y vecinas de Trevelin, quienes habían sido trasladados desde el casino local tras su cierre, bajo la promesa de que la medida sería transitoria.

“Las familias de Trevelin no pueden esperar un cambio de gobierno para proteger sus puestos de trabajo, que constituyen el sustento de cada hogar”, expresaron desde el espacio legislativo.

En ese sentido, reclamaron que se revise la situación y se mantengan las fuentes laborales, destacando que muchos de los trabajadores cuentan con décadas de antigüedad y merecen, al menos, una comunicación anticipada adecuada.

Asimismo, recordaron el impacto que ya provocaron en la localidad otros cierres recientes, como el de un frigorífico, que significó la pérdida de numerosos puestos de trabajo y una reducción de recursos económicos que afecta tanto al municipio como al sector comercial y turístico.

Finalmente, el bloque instó a las autoridades provinciales y nacionales a intervenir para mediar en el conflicto y preservar los puestos laborales, subrayando: “no se trata solo de una crisis económica, sino también de consecuencias de decisiones políticas a nivel nacional”.