Cierre sin aviso: trabajadores del casino denuncian incertidumbre laboral

El cierre repentino del casino de Esquel encendió la alarma entre sus trabajadores, que reclaman explicaciones urgentes y garantías laborales tras una decisión que, aseguran, fue comunicada de manera informal y sin notificaciones individuales.

El establecimiento permanece cerrado por tiempo indeterminado y la situación derivó en una concentración espontánea este miércoles por la noche, cuando empleados se reunieron frente al edificio al constatar que las puertas estaban cerradas y un cartel anunciaba la interrupción de actividades.

Comunicación por WhatsApp y sin respaldo formal

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la forma en que se informó la medida. Según relataron los trabajadores, recibieron un mensaje de WhatsApp alrededor de las 13:30 horas en el que se les indicaba que no debían presentarse a trabajar, pero sin ningún tipo de documentación oficial.

“Nos informaron que no asistiéramos, pero no llegó ninguna notificación particular. Entonces nosotros tenemos que presentarnos a trabajar en nuestro horario habitual”, expresó Miriam Curiche, quien cuenta con 20 años de antigüedad.

Más de 40 familias afectadas

El cierre impacta directamente en al menos 47 trabajadores, entre personal de limpieza, mantenimiento, seguridad y atención al público, muchos con décadas de trayectoria en el lugar.

Durante la jornada, incluso, algunos empleados del turno mañana fueron retirados del establecimiento, lo que incrementó la preocupación y el desconcierto.

Frente a la falta de información oficial, los trabajadores exigen definiciones claras sobre su situación laboral, el pago de salarios y la continuidad de sus puestos.

Mientras tanto, el silencio empresarial profundiza la incertidumbre en una ciudad donde este tipo de fuentes laborales resultan clave para decenas de familias.