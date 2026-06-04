Restituyeron en su cargo a la jueza desplazada por besar a un preso

El regreso de Mariel Suárez al juzgado de Comodoro Rivadavia marca un giro inesperado para el Poder Judicial de Chubut: la jueza que había sido apartada de su cargo por besar a un preso deberá retomar sus funciones de inmediato, según ordenó este jueves el Superior Tribunal de Justicia provincial. La sentencia, a la que tuvo acceso Infobae, anula por completo el proceso disciplinario que la desplazó y sostiene que la investigación y el juicio en su contra estuvieron viciados desde el inicio por falta de imparcialidad.

Para los jueces Diego Trad, Roberto Barrios, Carina Estefanía, Javier Raidan y Andrés Giacomone la destitución de Suárez, anunciada el 15 de noviembre de 2023, se apoyó en un proceso donde el tribunal disciplinario —presidido por el juez Daniel Báez— actuó con prejuicio, tomando partido y restringiendo el derecho de defensa desde el primer día. De ese modo, toda la actuación judicial quedó “contaminada” por el incumplimiento de la garantía de imparcialidad, según se puede leer en la resolución.

Respecto a esta falta de imparcialidad, desde el primer momento la defensa intentó apartar al juez Báez por sus manifestaciones públicas y su rol clave en la apertura de la investigación: no solo firmó la resolución que originó el sumario, sino que además calificó el caso como “excepcional” en medios y anticipó valoraciones negativas sobre la conducta de la jueza, incluso antes del juicio.

En consecuencia, la defensa denunció que esto configuraba prejuzgamiento y pidió su recusación, pero el tribunal desestimó el planteo sin analizar objetivamente los indicios aportados.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut recogió estos argumentos y fue más allá: resaltó que Báez dirigió el debate, limitó el número de testigos que la defensa podía presentar, intervino de manera sucesiva y acumulativa en roles que el ordenamiento jurídico declara incompatibles y terminó votando la destitución con opiniones periodísticas o de expresiones que podrían ser percibidas como irónicas o descalificadoras.

La sentencia ordena la nulidad absoluta de todo el proceso y la reinstalación inmediata de Mariel Suárez como jueza penal de Comodoro Rivadavia. El tribunal aclara que la decisión no implica descalificar las denuncias ni el dolor de las víctimas del caso original, pero advierte que ningún castigo puede sostenerse si se violan garantías fundamentales.