Más de 20 academias llevarán la danza árabe al escenario del Centro Cultural

La propuesta se desarrollará este domingo, con entrada libre y gratuita, y reunirá a grupos y escuelas de Comodoro Rivadavia en una jornada dedicada a mostrar el trabajo artístico de bailarines y bailarinas de la ciudad.

La danza árabe será protagonista este domingo en el Centro Cultural, donde desde las 15:00 se realizará un encuentro que reunirá a más de veinte academias, escuelas y grupos de Comodoro Rivadavia. La actividad, organizada por la Secretaría de Cultura, contará con entrada libre y gratuita y se extenderá hasta las 20:00.

La jornada fue concebida como un espacio de exhibición e intercambio para los elencos locales, con el objetivo de compartir con la comunidad el trabajo, la dedicación y la pasión que sostienen diariamente quienes practican esta disciplina artística.

Del evento participarán la Orquesta de Música Árabe Nawa, Academia de Danzas El Zahir, Academia Amara, Maktub Danzas, Tahia Bellydance Escuela de Danzas Árabes, Amari Studio de Danzas, Alas Escuela de Danzas, Academia Yildiz, Amaya’s Dance, Sultanas Danza Árabe, Estudio de Danzas Stefani, Bellydance Encanto Oriental, Kaderim Danzas Árabes, Nadeznha, Academia Glow Dance, Devi Dance Studio, Zahia Escuela de Danza, Bail'arte Sur, Ballet Black Swan y Ritmos del Alma, entre otras agrupaciones.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la importancia de generar escenarios para cada una de las expresiones artísticas de la ciudad. “Entendemos que cada género artístico necesita de un espacio para presentarse públicamente, de forma libre y gratuita, con el objetivo de mostrar a los vecinos de la ciudad su ardua labor diaria”, expresó.

En ese sentido, valoró el compromiso de las academias y grupos que representan a Comodoro Rivadavia en distintos eventos y encuentros. “Es un gran trabajo y esfuerzo el que realizan los grupos de baile, representándonos en cada evento y lugar que asisten a participar, por eso nosotros desde Cultura queremos homenajearlos”, señaló.

Además, sostuvo que la ciudad cuenta con un importante potencial artístico y remarcó la decisión de impulsar jornadas específicas para cada disciplina. “Debemos valorarlo, brindándoles un día especial para cada género como lo hicimos con el estilo urbano, ahora es el turno de la danza árabe”, afirmó.

Finalmente, Peralta convocó a la comunidad a acompañar la propuesta y disfrutar de una tarde en familia. “Los esperamos a todos a que apoyen el talento local y que presencien este día en familia, ya que el caudal del movimiento de la danza asciende cada vez más”, concluyó.