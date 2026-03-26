El Concejo aprobó la prohibición de limpiavidrios

La ordenanza excluye a los lavacoches y a los artistas callejeros.

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó este jueves una ordenanza que prohíbe la actividad de limpiavidrios en las calles, con especial énfasis en los cruces con semáforos.

La iniciativa, impulsada por el concejal Omar Lattanzio, se basa en cuestiones de seguridad vial, prevención de situaciones de violencia y resguardo de derechos, especialmente de menores de edad.

La normativa establece de forma específica que la prohibición alcanza únicamente a las personas que realizan limpieza de vidrios en los cruces semaforizados. En ese sentido, se aclaró que la medida excluye a quienes trabajan cuidando vehículos o realizando lavados en espacios habilitados como la costanera. Tampoco afecta a artistas callejeros o malabaristas que desarrollan actividades culturales en las calles.

La normativa establece que a quienes incumplan con la ordenanza se les van a retirar las escobillas, baldes y otros elementos de trabajo. En el caso de que reincidan, se les asignarán tareas comunitarias. No están previstas sanciones económicas.