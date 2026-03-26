Encuesta: el 70% cree que Adorni es corrupto

Un informe de la consultora Innova registró una fuerte caída de la imagen de Milei y el 58% rechaza su reelección.

El escándalo patrimonial en el que Adorni sumió al gobierno pegó en la línea de flotación del relato de la Casa Rosada. La consultora Innova elaboró un informe al cual accedió LPO en el que refleja que el 70 por ciento de los encuestados cree que el jefe de Gabinete libertario es corrupto.

El tema escaló en la imagen de gestión de Milei que, sumado el escándalo del caso Libra que afectó directamente al presidente y a su hermana, arrojó que el 60% de los encuestados considera que el gobierno libertario es corrupto contra apenas 30% que lo ve honesto.

La cifra es demoledora porque pega en uno de los activos centrales del discurso de La Libertad Avanza: la supuesta superioridad moral frente a la "casta" y particularmente frente al kirchnerismo.

El 60% de los encuestados considera que el gobierno libertario es corrupto contra apenas 30% que lo ve honesto.

Ese dato se potencia con los escándalos recientes, aunque no refleja, por ejemplo, la pésima conferencia de prensa que armó Adorni para tratar de despegarse de las acusaciones, pero se terminó exponiendo aún más con nuevas inconsistencias patrimoniales tras admitir una nueva propiedad no declarada.

El otro dato sensible para el gobierno es que el 58% de los consultados prefiere que haya un cambio de gobierno en la elección de 2027 contra apenas 33% que opta por la continuidad de Milei. Es un dato prematuro pero significativo.

La imagen del gobierno de Javier Milei comenzó a sentir el desgaste acelerado en su imagen por la crisis económica consecuencia de una recesión profunda, la inflación que sigue impactando en los bolsillos de las mayorías a pesar del mantra libertario y todo eso sumado a los escándalos de corrupción.

El trabajo de la consultora Innova de marzo revela que el Presidente acumula 59% de valoración negativa contra apenas 41% positiva, una brecha que confirma el deterioro del clima social y político.

El dato es más delicado del informe es que apenas un 24% tiene una mirada positiva consistente (muy buena + buena), mientras que el rechazo duro escala por encima del 40% si se suman las categorías mala y muy mala. Es decir, no se trata sólo de un desgaste leve sino de un corrimiento estructural hacia la desaprobación.

Además, para el 55% de los encuestados cree que Javier Milei y su equipo es ineficiente para la administración pública a pesar de la insistencia en querer mostrarse como los campeones del mundo.

La encuesta confirma los problemas económicos y que el principal drama para los argentinos sigue siendo el bolsillo: los sueldos encabezan las preocupaciones con 27%, seguidos por el aumento de precios y tarifas con un 20%, a pesar de que Milei y Caputo insisten en que tienen a la inflación controlada. En ese contexto, el relato del ajuste virtuoso empieza a chocar con una realidad de recesión prolongada, caída del consumo y cierre de industrias.

No es casual que la palabra que más aparece en el relevamiento es "incertidumbre" con 33%, seguida por tristeza y miedo, el combo clásico de crisis económica profunda: angustia y pérdida de expectativas.