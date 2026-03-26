Antonio, de 39 años, pidió trabajo y comida y atraviesa una situación personal compleja. Intervienen negociadores, fuerzas de seguridad, rescatistas y miembros de la iglesia.

Identifican al hombre que permanece en el puente de Ruta 3 y 39

Se profundiza el operativo en el puente de las rutas 3 y 39, en zona norte, donde Antonio, de 39 años, permanece sobre la estructura desde este jueves por la mañana, en una situación que mantiene en vilo a la comunidad.

De acuerdo a la información que trascendió, el hombre atraviesa un contexto personal crítico: hace 15 días habría sido excluido de su hogar en el marco de denuncias por violencia de género. En ese contexto, además de su pedido desesperado de trabajo y comida, también hizo referencia a la restricción vigente con su expareja.

El episodio comenzó alrededor de las 11:30 y con el correr de las horas se desplegó un amplio operativo en el lugar, con presencia de personal policial, Defensa Civil, bomberos, equipos de salud, rescatistas y miembros de la iglesia.

Un amigo del hombre logró acercarse para dialogar directamente con él, mientras que también se le hizo llegar comida. Posteriormente, se sumaron dos negociadores profesionales que trabajan sobre la estructura con el objetivo de persuadirlo.

En paralelo, y a pedido de los mediadores, la expareja del hombre se hizo presente en el lugar alrededor de las 13, en un intento por contribuir al diálogo.

Según se informó, Antonio también manifestó su intención de hablar con los medios periodísticos, en el marco de la situación que protagoniza.

La zona permanece con fuerte presencia de seguridad y restricciones de circulación, mientras continúan las tareas para lograr que el hombre descienda del puente sin que se produzcan mayores consecuencias.

Ante este tipo de situaciones, se recuerda que está disponible la línea nacional y gratuita 0800 999 0091 para la orientación y apoyo en urgencias de salud mental, las 24 horas. Asimismo, ante un riesgo de vida inminente, se encuentra habilitado el 107.

La situación continúa en desarrollo.