El episodio se desarrolla desde el mediodía de este jueves en el puente de rutas 3 y 39. Intervienen policías y bomberos, mientras un pastor y otras personas intentan persuadir al hombre.

Corte en Ruta 3 por un hombre que amenaza con arrojarse del puente

Un amplio operativo se despliega en la intersección de las rutas 3 y 39, donde un hombre permanece sobre el puente con intenciones de arrojarse, lo que derivó en el corte total del tránsito en el sector.

El hecho se inició pasado el mediodía de este jueves. Desde entonces, la circulación se encuentra interrumpida: quienes transitan de sur a norte son desviados por colectora hacia Juan José Paso, mientras que los vehículos provenientes de zona norte son redirigidos por calles internas de Ciudadela.

El hombre se ubica en la parte superior del puente y, con el correr de las horas, se desplazó algunos metros respecto de su posición inicial, alejándose del sector de escaleras y moviéndose hacia la ruta. Para acceder al techo, habría dañado parte del acrílico de la estructura.

En el lugar trabaja personal policial y se sumaron bomberos voluntarios del destacamento N°2 de kilómetro 8. También se acercaron más medios de comunicación, en línea con uno de los pedidos del propio hombre, quien solicitó la presencia de un juez y de la prensa.

Un pastor —que se identificó ante las autoridades— mantiene diálogo con el hombre e intenta persuadirlo. En un primer momento no se le permitió el acceso por protocolo, aunque luego pudo acercarse. Además, otras personas se congregaron en el lugar y dialogan con él desde la parte inferior.

Durante el operativo, el hombre solicitó abrigo y comida. Ambos elementos fueron acercados a través del pastor, aunque en un momento habría desistido de recibirlos.

La situación continúa en desarrollo, con la zona completamente cortada y un despliegue de fuerzas que busca evitar que el hombre concrete su amenaza.