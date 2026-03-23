Ya intervinieron a 20 felinos rescatados de un inmueble abandonado. El operativo continuará hasta abarcar a toda la población para frenar su reproducción.

Avanza la castración de una colonia de más de 50 gatos en Km. 8

Un operativo de control poblacional comenzó a desarrollarse en Km. 8, donde una colonia de más de medio centenar de gatos callejeros se asentó en una vivienda desocupada. La intervención, impulsada por el área de Veterinaria municipal junto a proteccionistas, ya permitió esterilizar a una parte de los animales y seguirá en los próximos días.

El procedimiento se inició luego de que integrantes de la agrupación Conciencia Activa alertaran sobre la presencia de los felinos en el lugar. A partir de esa información, personal de la Secretaría de Control Urbano y Operativo organizó la captura progresiva de los animales para su posterior castración.

En una primera etapa, lograron atrapar a 20 gatos, que fueron trasladados a la sede vecinal de barrio Diadema, donde se realizaron las intervenciones quirúrgicas. Tras cumplir con el ayuno previo y la recuperación inicial, los ejemplares fueron devueltos a su entorno habitual.

Desde el área indicaron que la estrategia apunta a intervenir la totalidad de la colonia para evitar su crecimiento descontrolado, una problemática frecuente en sectores donde los animales no tienen hogar.

Además, remarcaron que este tipo de acciones se enmarcan en la normativa vigente, que establece la esterilización como herramienta central para el manejo responsable de la fauna urbana. En ese contexto, destacaron tanto el trabajo del personal municipal como el acompañamiento de organizaciones proteccionistas, claves para sostener este tipo de operativos.