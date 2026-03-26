Othar compartió con docentes y estudiantes de la Escuela Municipal

El intendente recorrió las instalaciones del establecimiento educativo y almorzó junto a sus alumnos, docentes y auxiliares. En ese marco, destacó el acompañamiento de la empresa PAE “para sostener, junto a la Municipalidad, el funcionamiento de un espacio clave para el desarrollo de nuestros chicos”.

Este jueves, Othar Macharashvili visitó la Escuela Municipal N° 2006, acompañado por la secretaría de Cultura, Liliana Peralta; el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; y el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE), Horacio García.

Primeramente, efectuaron una recorrida por las instalaciones de la institución educativa, incluido el sector recientemente inaugurado, conformado con aulas y otros espacios, y, posteriormente, compartieron el almuerzo con los alumnos, docentes y auxiliares.

En ese contexto, el intendente, manifestó su satisfacción por tener la posibilidad de compartir un momento de la jornada educativa al expresar que “es fundamental dialogar y acompañar tanto a los chicos como al personal de la Escuela Municipal, que trabaja con amor y dedicación por quienes representan el futuro de nuestra ciudad”.

Continuando en esa línea, el Ejecutivo Municipal, puso en valor el compromiso permanente que tiene la empresa PAE con Comodoro y con este tipo de proyectos abocados a la educación y la contención. “Su presencia es primordial para sostener, junto a las distintas áreas de la Municipalidad, el funcionamiento de un espacio clave para el desarrollo de nuestros chicos”.

La Escuela Municipal N° 2006, inició el ciclo lectivo 2026 con la incorporación de 4° grado, abarcando un total de 200 alumnos provenientes de los barrios San Cayetano, Máximo Abásolo, San Martín y Quirno Costa. La propuesta incluye jornada completa, educación bilingüe, natación y áreas técnicas como robótica y programación, entre otras.