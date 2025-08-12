Piden dar prioridad a la mano de obra santacruceña

Dirigentes gremiales y políticos se reunieron a principios de esta semana en Pico Truncado con el objetivo de impulsar la reactivación industrial y la generación de empleo en Santa Cruz.

Convocados por el secretario general del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), Rafael Güenchenén, asistieron los intendentes de las localidades de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; de Pico Truncado, Pablo Anabalón y de Las Heras, Antonio Carambia.

En tanto, por el sector gremial -además del dirigente anfitrión- estuvieron presentes el referente de los petroleros jerárquicos, José Llugdar y los dirigentes de la UOCRA Sergio Acosta y Ricardo Treuquil.

Al concluir el encuentro elaboraron un documento conjunto a través del cual respaldaron “las medidas del gobierno provincial para priorizar la mano de obra local”, solicitando además “que los puestos en los sectores hidrocarburífero, minero, pesquero y de la construcción – en especial las represas sobre el Río Santa Cruz – sean ocupados exclusivamente por santacruceños”.

Por otra parte manifestaron que los recursos naturales pertenecen a la provincia y “el estado como administrador de las concesiones, debe asegurar que esa riqueza se transforme en empleo estable, ingresos dignos, y desarrollo de nuestras comunidades”.

Agregaron que “durante décadas, la falta de políticas de formación y control permitió que la mayoría de los empleos quedaran en manos foráneas” lo cual hizo que “miles de familias santacruceñas fueron relegadas y millones de pesos se fugaron fuera de la provincia”·. “Esta situación no puede repetirse: esta vez, la prioridad debe ser para quienes viven y trabajan aquí” puntualizaron.

En ese mismo contexto advirtieron que “las actividades hidrocarburiferas y mineras de la construcción están asumiendo un rol protagónico” por lo cual “nuestro reclamo es claro y firme: cada puesto de trabajo debe ser para nuestra gente”.

“Más allá de la justicia social, este es el camino para un desarrollo genuino la forma de construir un futuro con oportunidades tangibles para las familias de nuestra provincia, fortaleciendo la economía local y garantizando el crecimiento de nuestras ciudades” añadieron.

Finalmente dejaron sentado que “Santa Cruz tiene el talento, el recurso y la voluntad. No aceptaremos que el desarrollo se decida lejos de nuestra tierra. La riqueza que nace aquí debe quedarse aquí, y convertirse en bienestar para quienes la habitan y defienden todos los días”.

Fuente: Prensa SIPGER