Durísima respuesta de Emanuel Ortega a Nicolás Márquez

El cantante le respondió al biógrafo, quien puso en duda la denuncia de Julieta Prandi por abuso sexual contra Claudio Contardi.

Emanuel Ortega publicó un contundente descargo tras las declaraciones de Nicolás Márquez, reconocido escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, quien puso en duda la denuncia de la modelo Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, condenado ayer a 19 años de prisión por abuso sexual.

“Sinceramente, me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con (Guillermo) Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido”, decía parte del mensaje. “Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente”, continuó y agregó: “¿Cómo hizo para vivir por años bajo ‘secuestro’ sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega, que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior-?”.

Ante estos polémicos dichos, Ortega fue contundente y publicó una durísima respuesta a través de las historias de su perfil en la red social Instagram: “Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega”, comienza para agregar luego una fulminante acusación: “No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la justicia”.

“Al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima”, sostuvo el cantante.

“Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag... a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted. Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga que decir me lo diga en la cara”, continuó.

Al cierre de su mensaje, Ortega escribió: “La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.