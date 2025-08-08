Vidal  con Pueblos Originarios por proyecto minero de uranio

El gobernador Claudio Vidal se reunió este jueves con representantes de pueblos originarios de Las Heras para abordar el avance del Proyecto Sofía para la exploración de uranio

El encuentro tuvo lugar en el Salón Gregores de la Casa de Gobierno y el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera; el secretario de Estado de Minería, Pedro Tiberi; el secretario de Estado de Cultura, Adriel Ramos y la secretaria de Igualdad e Integración, Jazmín Macchiavelli.

En ese marco, el gobernador expresó que desde hace tiempo “se sabía que existía este tipo de recursos, pero no existía la decisión política de avanzar en un acuerdo entre el Estado y el sector privado para la exploración” en beneficio de toda la provincia.

“Esta es una gran oportunidad porque generará las posibilidades de salir adelante, generar empleo, industrias y construir entre todos un futuro digno", puntualizó.

Finalmente reiteró que ·”fueron muchos años de abandono y de decisiones políticas que no se tomaron” y “hoy la decisión política está y es a favor de la extracción con responsabilidad; de la producción y generación de empleo con responsabilidad”.

“Este es momento de hacerlo entre todos porque somos parte de esto y que las familias que conforman la provincia de Santa Cruz puedan vivir mejor”, subrayó.