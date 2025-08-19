Al quererle robar, le provocó un corte en el cuello

El hecho ocurrió en Chile y Constituyentes, donde un hombre de 36 años fue detenido tras atacar a otro en un intento de robo.

Un violento intento de robo se registró este lunes alrededor de las 18 horas en la intersección de las avenidas Chile y Constituyentes. Personal policial de la Comisaría Quinta, que se encontraba realizando un patrullaje preventivo, advirtió que dos hombres mantenían una riña en plena vía pública.

Según informaron fuentes oficiales, uno de los individuos ejercía violencia física sobre el otro con la intención de sustraerle un limpiavidrios. En medio del forcejeo, la víctima sufrió un corte en la parte izquierda del cuello, provocado con el mismo objeto que el agresor intentaba robarle.

De inmediato, los agentes intervinieron y lograron aprehender al atacante, identificado como M.J.M., de 36 años. En tanto, la víctima recibió atención en el lugar por parte de personal médico y posteriormente fue trasladada al hospital público, donde se le practicaron dos puntos de sutura. Las lesiones fueron catalogadas como leves.

Como parte del procedimiento, la Policía secuestró el elemento utilizado en el ataque: un secador de mano tipo limpiavidrios.