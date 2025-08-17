Robo frustrado en un taller de avenida Estados Unidos

La Policía detuvo a un joven que intentaba sustraer herramientas. Otro de los involucrados logró escapar por los techos de viviendas cercanas.

Un intento de robo fue frustrado en la mañana de este domingo en el barrio Ceferino Namuncurá, cuando personal policial de la Seccional Cuarta intervino en un taller mecánico ubicado en la calle Estados Unidos al 900.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:10, tras el llamado de un vecino que alertó sobre ruidos fuertes provenientes del local “Mecánica Integral Amado”. Al llegar al lugar, los efectivos observaron desde el exterior a dos hombres dentro del taller.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la fuga por los techos. Uno de ellos, identificado como D.L.C., fue aprehendido minutos después en el interior del patio de una vivienda sobre avenida Juan XXIII, mientras que su cómplice logró escapar por los techos de casas linderas.

Según informó el damnificado, los intrusos habían realizado un boquete en el sector del baño del taller y ya tenían preparadas varias herramientas en bolsas, listas para ser sustraídas.

La causa fue puesta en conocimiento de la Oficina Judicial a cargo de Florencia Diez y de la fiscal de turno, Florencia Parra, quienes dispusieron las medidas correspondientes.