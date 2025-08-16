San Cayetano: detienen a un hombre dentro de un vehículo

Una vecina alertó a la Policía tras observar a un desconocido en el interior de su automóvil. El sospechoso fue aprehendido en el lugar.

Un hombre fue detenido en la madrugada de este sábado en el barrio San Cayetano, acusado de intentar robar en el interior de un vehículo estacionado frente a una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.00, cuando el Centro de Monitoreo dio aviso a la Policía sobre la presencia sospechosa de una persona en calle Código 869. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Sexta se entrevistaron con la denunciante, quien relató que su marido había sorprendido a un sujeto dentro de su automóvil Ford Ka.

Según la víctima, el hombre había roto el vidrio lateral trasero izquierdo del vehículo e intentaba sustraer objetos del interior.

Ante esta situación, los uniformados detuvieron al sospechoso, identificado como J.C.R., quien fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Justicia.