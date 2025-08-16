Corte de agua afecta a siete barrios de la zona norte

Aún no hay horario estimado de normalización y se solicita a los vecinos un uso racional del recurso.

Este sábado, a partir de las 8 de la mañana, se interrumpió el suministro de agua potable en siete barrios de Comodoro Rivadavia debido a una avería en el subacueducto Arenal–Ciudadela.

Los sectores afectados son: Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas y Kilómetro 14.

Desde el área de Saneamiento y el Departamento de Acueductos y Acuíferos informaron que, por el momento, no hay un horario estimado para la normalización del servicio. Además, remarcaron que la comunidad será informada ante cualquier novedad y recomendaron a los vecinos hacer un uso racional del agua hasta que se resuelva la situación.