Cortan el agua en Km. 3 por trabajos de mantenimiento

Este viernes se interrumpirá el suministro de agua entre las 9 y las 19 en cuatro barrios de la zona.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este viernes 8 de agosto se realizará un corte programado de agua en un sector de Km. 3, debido a tareas de mantenimiento en la red de distribución.

El corte afectará a los barrios Paso Viejo, Divina Providencia, San Martín Oeste y una parte de San Martín Este. El suministro se interrumpirá desde las 9:00 hasta las 19:00 horas.

Desde el Departamento de Saneamiento solicitaron a los vecinos y vecinas hacer un uso racional del recurso, especialmente durante la jornada del corte, hasta que el servicio sea restablecido en su totalidad.