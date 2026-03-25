Intervención artística por el 24 de marzo abrió las actividades conmemorativas en el ISFD 806

Estudiantes de 4° año de los profesorados de Artes Visuales y Danzas realizaron una acción colectiva en pasillos, aulas y el hall central del instituto, en el marco del Día de la Memoria y a 50 años del golpe cívico-militar.

En el marco del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar, estudiantes de 4° año de los profesorados de Artes Visuales y Danzas llevaron adelante una intervención artística en el ISFD 806.

La actividad se desarrolló el viernes 20 de marzo, cerca de las 19:40, minutos antes del recreo. La propuesta se desplegó en distintos espacios del edificio: pasillos, aulas y el hall central. En una primera instancia, las estudiantes irrumpieron brevemente en las aulas al finalizar las clases y luego se concentraron en el hall para el cierre.

La acción marcó el inicio de las actividades conmemorativas previstas por la institución, organizadas desde el Taller de Arte Público, mediante una propuesta colectiva que combinó recursos visuales y corporales en el espacio institucional.

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“Desde lo corporal se trabajó la constancia de un movimiento repetitivo en el tiempo, la caminata constante de las madres, incansable y segura. El cuerpo y el movimiento en el espacio desde un traslado direccional recto y con un tono muscular rígido”, explicó la profesora de danzas Cintia Blanco.

En paralelo, la dimensión visual se centró en la figura del pañuelo como símbolo de la lucha de Madres y Abuelas. Las estudiantes trabajaron con piezas de gran escala, concebidas como máscaras, intervenidas con dibujos, fotografías, palabras o en blanco y negro. La puesta se completó con vestuario negro y la participación de una estudiante de danzas con los ojos vendados, con una estética acompañada por arcilla roja en el cabello.

“Con esta intervención dimos inicio no solo a las acciones de arte público del año en este taller del profesorado de Artes Visuales de 4° año, sino también a la apertura de las actividades por los 50 años del golpe dentro del ISFD 806”, señaló la profesora Carolina Barrientos.

Embed - Arte Público Prof Visuales 806 on Instagram: "Arte público: Intervención 24M En conmemoración del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y a 50 años del golpe cívico-militar, las estudiantes de 4° año del Profesorado de Artes Visuales y Danzas realizaron una intervención en los espacios del Instituto. La actividad se llevó a cabo el viernes 20/03, aproximadamente a las 19:40 hs (minutos antes del recreo). La intervención tuvo lugar en los pasillos, aulas y en el hall central; las estudiantes irrumpieron brevemente en las aulas al final de la clase y luego se concentraron en el hall para el cierre de la acción. Esta intervención constituye la apertura de las acciones programadas por el Instituto en conmemoración de los 50 años, organizada desde el Taller de Arte Público mediante una propuesta visual y corporal colectiva en el espacio público de nuestra institución. Participaron las estudiantes: Eva Rizzardo Marcela Zambrano Camila Demartini Bianca Reales Mabel Ponce Ávila Carla Nahir Claribel Rodriguez Rosario Ale Caro, María Yael Jessica Rivas Martínez, Melina Alejandra Bassi Longhi, Gabriela Silvia Gaitán Andrea Goyeneche Dana Agüero Agustina Gorlier y Pistzak Profesoras Cintia Blanco y Carolina Barrientos" View this post on Instagram

Desde la mirada estudiantil, la experiencia también dejó una fuerte carga emocional. “Personalmente como estudiante que formó parte de la intervención, es inexplicable el momento de angustia que se vive escuchando los audios de las madres y abuelas de la plaza, pero me siento al final muy tranquila de saber que como institución estamos eligiendo pararnos del lado de la memoria en momentos como hoy, en los que la verdad se pone en duda. Hace tiempo que algunos obvian esta fecha y de a poco dejan de darle importancia, está en nosotros también como futuros docentes de artes visuales, volver a traer esta historia a las aulas porque en algún momento vamos a necesitar de otros que griten nunca más”, expresó Agustina Gorlier y Pistzak, estudiante de 4° año de Artes Visuales.

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De la intervención participaron Eva Rizzardo, Marcela Zambrano, Camila Demartini, Bianca Reales, Mabel Ponce, Carla Nahir Ávila, Claribel Rodríguez, Rosario Ale, María Yael Caro, Jessica Rivas, Melina Alejandra Martínez, Gabriela Bassi Longhi, Silvia Gaitán, Andrea Goyeneche, Dana Agüero, Agustina Gorlier y Pistzak, bajo la coordinación de las profesoras Cintia Blanco y Carolina Barrientos.