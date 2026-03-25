Rada Tilly redefine sentidos de circulación en varios barrios

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que introduce cambios en distintas calles de El Mirador, Los Lagos y Sargento Cabral, con foco en la seguridad vial y la convivencia urbana.

El Honorable Concejo Deliberante de Rada Tilly dio luz verde a una ordenanza que modifica los sentidos de circulación en distintos sectores de la ciudad. La iniciativa apunta a reorganizar el tránsito y reforzar la seguridad vial, además de promover una mejor convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas.

La medida responde a la necesidad de adaptar la circulación al crecimiento urbano, poblacional y del parque automotor, factores que —según se indicó— han incrementado de manera sostenida el flujo vehicular. En ese marco, desde el Municipio remarcaron la importancia de revisar de forma periódica la disposición de las calles para sostener condiciones de circulación más seguras y eficientes.

Los cambios alcanzan a barrios como El Mirador, Los Lagos y Sargento Cabral, e incluyen intervenciones en las calles Víctor Simonato, Ángel Freile, Manuel Ríos, Francisco Murcia, Juan B. Izaguirre, Darío F. Ambrosi, Lago Futalaufquen, Trutanic, Nemesio Figueroa, Mapuches, Chuwake Kenk, Patagones, Aonikenk y Yamanes.

De acuerdo a lo informado, las modificaciones fueron evaluadas por las áreas técnicas y se inscriben en una política integral vinculada a la planificación urbana y la seguridad vial. El objetivo central es consolidar un esquema de circulación más ordenado, accesible y seguro.

La implementación de los nuevos sentidos será en los próximos días y estará acompañada por señalización específica. En ese sentido, se solicitó a los conductores prestar atención a las nuevas disposiciones y respetar las indicaciones para asegurar una transición adecuada.